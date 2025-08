Merano | cosa vedere e fare tra artigianato giardini e la magia dell’autunno

Merano è molto piĂą di una meta turistica: è un'esperienza che si vive con tutti i sensi. Situata nel cuore dell'Alto Adige, tra montagne spettacolari e un'atmosfera sospesa nel tempo, Merano è la destinazione ideale per chi cerca autenticitĂ , bellezza e benessere naturale. In questo articolo scopriamo cosa vedere e fare a Merano tra artigianato .

Chi è Katharina Zeller, la nuova sindaca di Merano che si è tolta la fascia tricolore e cosa rischia - 39anni, avvocata e già vicesindaca, Katharina Johanna Zeller è la nuova sindaca di Merano, in provincia di Bolzano, dopo aver sconfitto l'uscente Dario Dal Medico con il 57%.

Spunta un altro video della sindaca di Merano: “Il tricolore non è una cosa che mi piace”. Meloni: non è un ornamento - «Preferisco usare altri simboli, a parte che il tricolore non è una cosa che mi piace molto…». Sono le parole pronunciate dalla neo sindaca di Merano, Katharina Zeller, diffuse in un altro video di una tv locale altoatesina, che rinfocolano le polemiche per il gran rifiuto della prima cittadina della Svp.

Nuovo schiaffo della sindaca di Merano al tricolore: cosa ha fatto - Durante l'esecuzione dell'inno, in occasione della Festa della Repubblica, Katharina Zeller è rimasta impassibile e con un sorriso stampato in volto

Merano e dintorni: eventi e luoghi per gustare il risveglio della primavera. In prima fila; Cosa fare a Merano in un weekend d’autunno: 12 idee per una fuga slow in Alto Adige; Curon in Val Venosta, 5 cose da fare e vedere.