Grosseto, 1 agosto 2025 – Hanno sperato di poter risolvere la controversia bonariamente, ma alla fine, assistiti dall’Usb, hanno deciso di presentare istanza al giudice del Lavoro per farsi riconoscere il diritto al rimborso di dieci anni pasti consumati privatamente perchĂ© è stata loro negata la mensa aziendale. In cinquanta, per la maggior parte infermieri, hanno firmato l’istanza al giudice del Tribunale di Grosseto. «Nonostante il Contratto collettivo del personale del Comparto sanitĂ non lasci dubbi all’interpretazione e sancisca che hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti,  compresi quelli che prestano la propria attivitĂ in posizione di comando, questo servizio non è mai stato organizzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mensa negata dalla Asl, dipendenti dal giudice del lavoro: “Vogliamo i soldi di 10 anni”