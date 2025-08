Mens Sana Costone e Virtus | c’è il calendario A ottobre novembre e gennaio gli attesi derby

È stato diramato ieri dalla Fip il calendario provvisorio della serie B Interregionale, a cui prendono parte le tre senesi. La Vismederi Costone esordirà il 28 settembre sul campo di Borgomanero, mentre per vedere il debutto stagionale al PalaOrlandi bisognerà attendere la settimana successiva, quando arriverà l’ Olimpia Legnaia (4 ottobre alle 21). Poi la trasferta di Collegno (11 ottobre) mentre il primo derby cittadino andrà in scena nel weekend del 19 ottobre, al PalaOrlandi, contro la Stosa Virtus, valido per il quarto turno. La quinta giornata vedrà Nasello e compagni impegnati ad Arezzo, mentre il mese di novembre inizierà col difficile impegno intero contro Empoli (sabato 1). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

