Ieri Tunisi, oggi Istanbul. Per promuovere una sorta di «politica mediterranea» che abbia un «approccio regionale». Non solo per contrastare immigrazione irregolare e trafficanti, ma anche per rafforzare la politica energetica e le relazioni con i partner del cosiddetto Piano Mattei. Di qui la scelta di Giorgia Meloni di una doppia missione lampo in Africa, proprio nelle ore in cui si attendono i dettagli del non solidissimo accordo sui dazi al 15% siglato domenica scorsa in Scozia da Ursula von der Leyen e Donald Trump. Ieri, in tarda mattinata, la premier è atterrata in Tunisia, accolta all'aeroporto di Tunisi dal primo ministro Sarra Zaafrani Zanzri, dal governatore di Tunisi Imed Boukhris e dall'ambasciatore italiano Alessandro Prunas. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni vola in Tunisia e Turchia. Sul tavolo energia e migranti. Il nodo delle partenze dalla Libia