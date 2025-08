Meloni nei guai sui migranti dopo la sentenza Ue | cosa succede

Una bocciatura netta su quello che doveva essere il fiore all'occhiello delle politiche migratorie del governo Meloni. La sentenza della Corte di giustizia europea che ha dato ragione ai giudici italiani sui Paesi sicuri mette in discussione l'"operazione Albania". Da Palazzo Chigi è filtrata una. 🔗 Leggi su Today.it

Il sondaggio su Meloni? Una sentenza per la sinistra che non capisce chi la vota - Adesso è tutto chiaro: la sinistra italiana non capisce chi la vota. Non si tratta di una generica distanza tra politica e cittadini, ma di un problema specifico: il progressismo italiano ha smarrito parte importante del legame con il suo elettorato, non ne comprende i bisogni e non sa rispondere alle sue aspettative.

Bibbiano, scontro dopo la sentenza: “Meloni e Di Maio chiedano scusa” - Bibbiano (Reggio Emilia), 10 luglio 2025 – “ Se avete un minimo di dignità, scusatevi. E adesso sì: parlateci di Bibbiano».

Paesi sicuri, cosa dice la sentenza della Corte Ue in contrasto con il Patto Italia-Albania di Giorgia Meloni - Paesi sicuri: arriva la sentenza della Corte di giustizia Ue. “ La lista deve passare per i giudici”.

La sentenza della Corte Ue affossa il modello Albania e dà torto al governo Meloni – il nuovo episodio di “Nel caso te lo fossi perso” - 00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Come scrive fanpage.it

Migranti, Meloni contro la Corte Ue: "Invasione di campo e tempismo sospetto" - La Corte di Giustizia dell’Ue, nella sentenza che riguarda il caso di due ... Riporta iltempo.it