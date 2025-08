Meloni incontra Erdogan e Dbeibah | vertice a Istanbul sulla gestione dei migranti dalla Libia

Un vertice a tre per discutere di cooperazione nella gestione dei migranti. Dopo il faccia a faccia con il presidente tunisino Kais Saied, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra anche il presidente turco Erdogan e il primo ministro libico Dbeibah. Un trilaterale a Istanbul per “rispondere alle sfide comuni, a partire da quella della gestione dei flussi migratori”. Meloni ha parlato di “eccellenti risultati” raggiunti con la Turchia e “ha sottolineato l’opportunitĂ di valorizzare le lezioni apprese applicandole anche per il sostegno all’azione del Governo di UnitĂ Nazionale libico in ambito migratorio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni incontra Erdogan e Dbeibah: vertice a Istanbul sulla gestione dei migranti dalla Libia

