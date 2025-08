La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è recata oggi a Istanbul dove ha avuto un incontro trilaterale con il presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, e con il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdulhameed Mohamed Dbeibah. Nel corso dell’incontro – si legge in una nota di Palazzo Chigi – i tre leader hanno discusso il rafforzamento della cooperazione per rispondere alle sfide comuni, a partire da quella della gestione dei flussi migratori. “Ricordando gli eccellenti risultati raggiunti in questo ambito con la Turchia, – si prosegue nella nota – la presidente del Consiglio ha sottolineato l’opportunità di valorizzare le lezioni apprese applicandole anche per il sostegno all’azione del Governo di Unità Nazionale libico in ambito migratorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni in Turchia, trilaterale con Erdogan e Dbeibah: “Cooperazione su gestione flussi migratori”