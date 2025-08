Meloni da Erdogan | trilaterale con la Libia per rispondere alla crisi migratoria

Il premier, ricordando gli eccellenti risultati raggiunti in questo ambito con la Turchia, ha voluto mettere in luce l'importanza di poter dare valore a quanto appreso finora per poi applicare questa conoscenza nel sostegno all'azione del Governo di UnitĂ nazionale libico sempre in ambito migratorio. Una pressione che sembra indicare una difficoltĂ italiana nella gestione dei migranti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Meloni da Erdogan: trilaterale con la Libia per “rispondere alla crisi migratoria”

In questa notizia si parla di: meloni - erdogan - trilaterale - libia

Telefonata tra Erdogan e Meloni, l?incognita di un incontro a cui Palazzo Chigi lavora in gran segreto - Si sono sentiti ieri, a due settimane dalla visita di Recep Tayyip Erdogan a Roma. GiĂ in quell?occasione avevano parlato della guerra in Ucraina, della necessitĂ di arrivare a.

Ucraina, Meloni sente Erdogan “La Russia accetti il cessate il fuoco” - ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan.

Ucraina, Meloni sente Erdogan: “Russia accetti cessate il fuoco” - (Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni "ha avuto oggi una conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdo?an".

Oggi a Istanbul il vertice trilaterale Libia-Turchia-Italia: presenti Dabaiba, Erdogan e Meloni Vai su X

Il presidente del Consiglio ha in programma un incontro trilaterale con Erdogan e con il primo ministro della Libia, Abdul Hamidf Mohammed Dbeiba Vai su Facebook

Meloni vola da Erdogan, trilaterale con il premier libico Dbeibah: focus su immigrazione e Gaza; Meloni-Erdogan-Dbeibah: rispondere a sfida migratoria; Istanbul: Meloni incontra Erdogan, poi il trilaterale con il premier libico Dbeibeh.

Trilaterale Meloni-Erdogan-Dbeibah a Istanbul, "cooperazione su gestione dei flussi migratori" - I leader di Italia, Turchia e Libia hanno discusso una serie di linee d'azione per combattere le reti criminali internazionali di trafficanti, ... Scrive huffingtonpost.it

Meloni vola da Erdogan per incontrare anche Dbeibah, patto su migrazioni e sostegno alla Libia - Al centro del summit a Istanbul le linee d'azione per combattere le reti criminali internazionali di trafficanti d’esseri umani e migliorare la prevenzione dei movimenti irregolari ... Segnala msn.com