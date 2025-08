Meloni a Istanbul | lotta ai trafficanti

17.40 La premier Meloni, il presidente turco Erdogan e il primo ministro libico Dbeibah hanno discusso il rafforzamento della cooperazione "per rispondere alle sfide comuni, a partire da quella della gestione dei flussi migratori". I tre leader hanno avuto un incontro a Istanbul, in Turchia. Meloni "ha discusso con i suoi interlocutori una serie di linee d'azione per combattere le reti criminali internazionali di trafficanti" di persone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

