“Lo chiamiamo fulmine ‘ megaflash ‘ e stiamo solo ora cercando di capire come e perché si verifica”. Un fulmine ha squarciato le Grandi Pianure degli Stati Uniti per 829 chilometri (dal Texas orientale fino quasi a Kansas City), nel 2017. Se la notizia dell’evento climatico non è recente, è stato accertato soltanto negli ultimi giorni che si è trattato del fulmine più lungo mai registrato. Per l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (Wmo) si tratta di un nuovo record mondiale. Di recente, infatti, la Facoltà di Scienze Geografiche e Pianificazione Urbana dell’Arizona State University ha studiato alcuni fenomeni climatici a cui si è assistito negli ultimi anni, utilizzando strumenti spaziali per misurarli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Megaflash da 829 chilometri, è più lungo mai registrato. Stiamo cercando di capire come e perché si verifica”: il fulmine da record mondiale