MEGA PANG | IL RITORNO DI UN MITO ARCADE SU SEGA MEGA DRIVE!

Attenzione, retro-gamers! Se siete cresciuti a pane e Super Pang, il mitico arcade del 1990 che vi faceva impazzire tra bolle esplosive e colpi di fucile, questa notizia vi farà sobbalzare dalla sedia. Mega Pang, una conversione fan-made fedelissima e pazzescamente curata, sta per esplodere su Sega Mega DriveGenesis! Pronti a tuffarvi in un turbinio di pixel perfetti, gameplay fulmineo e sfida arcade allo stato puro? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo progetto che sta facendo impazzire i nostalgici! COSA RENDE MEGA PANG SPECIALE?. ARCADE PERFETTO, MA IN 16-BIT!. Non è un semplice porting, ma una ricostruzione maniacale pensata per sfruttare al massimo l’hardware di Sega Mega Drive: Grafica pixel-perfect che cattura lo stile originale. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

