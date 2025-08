Medvedev che fai? Abbandona il campo ma dimentica le racchette

Continua il momento negativo di Daniil Medvedev, eliminato al terzo turno del Masters 1000 di Toronto da Popyrin, nonostante avesse vinto il primo set. Al termine del match il russo ha lasciato il campo, senza portare con sé borsone e racchette, tra le risate dell'avversario australiano e degli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Medvedev, che fai? Abbandona il campo, ma dimentica le racchette

Medvedev, che fai? Abbandona il campo, ma dimentica le racchette; VIDEO - Il solito Medvedev: perde con Popyrin e fugge dal campo senza borsa; Medvedev si ritira ed esce senza salutare. Auger Aliassime scuote la testa e rimane basito.

Medvedev fuori al masters 1000 di toronto, Popyrin vince al terzo set e vola agli ottavi - Daniil Medvedev eliminato al terzo turno del Masters 1000 di Toronto da Alexei Popyrin, confermando una fase difficile nel circuito Atp e un calo al quattordicesimo posto nel ranking. Riporta gaeta.it

Medvedev, crisi senza fine. Perde in Canada e ‘dimentica’ la borsa - Il tennista russo è stato eliminato oggi, venerdì 1 agosto, dal Masters 1000 di Toronto, dove è stato battuto al terzo turno da Alexei Popyrin. Secondo meridiananotizie.it