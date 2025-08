Mediobanca e quei dubbi sulla forzatura dei tempi

Ma per gli azionisti di Mediobanca può essere sufficiente "non avere un disco rosso" sull'operazione Banca Generali? Nonostante i tentativi di chiarimento che abbiamo ascoltato ieri, continua ad esserci il buio assoluto sugli accordi di partnership, la loro durata, il perimetro. E nemmeno si capisce se è confermato o rimosso il congelamento per un anno delle azioni Generali che finirebbero a Trieste, il che obbligherebbe a ricominciare la procedura dall'inizio. Francamente, anticipare l'assemblea su queste basi appare quantomeno proditorio. Quanto alla recente sostituzione di Sandro Panizza con Vittorio Pignatti Morano alla presidenza del Comitato Parti Correlate di Mediobanca, l'obiettivo comincia ad assumere contorni più chiari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mediobanca e quei dubbi sulla forzatura dei tempi

