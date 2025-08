Mediobanca anticipata assemblea su Banco Generali per bloccare Ops di Monte dei Paschi

Come scrive Il Corriere della Sera oggi, l'assemblea straordinaria di Mediobanca per l'OPS su Banca Generali è fissata al 21 agosto. L’incontro è stato anticipato di piĂą di un mese e le sorti sono ancora tutte da scrivere. Infatti la differenza la farĂ il cda di Generali del 6 agosto, che dovrĂ valutare se estendere a Mediobanca gli accordi distributivi giĂ attivi con Banca Generali. In caso di via libera, dopo l'ok di BCE e Consob, l'offerta potrĂ partire prima della scadenza dell'OPS rivale di MPS su Mediobanca, l'8 settembre, aggiunge il quotidiano. Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca propone agli azionisti una scelta tra un polo del risparmio con Banca Generali o l'integrazione con MPS. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Mediobanca, anticipata assemblea su Banco Generali per bloccare Ops di Monte dei Paschi

