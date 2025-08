Mediobanca accelera su Banca Generali L’ipotesi | assemblea soci il 21 agosto

Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, gioca d’anticipo. E, con una mossa a sorpresa, ieri ha annunciato che potrebbe arrivare una convocazione per il 21 agosto dell’assemblea straordinaria dell’istituto di Piazzetta Cuccia per il via libera all’ Ops su Banca Generali. La decisione (subordinata ad alcune variabili come i colloqui con Banca Generali, mercoledì 6 agosto) è arrivata nel giorno della diffusione dei risultati annuali della banca d’affari, "i migliori di sempre", come spiega Nagel, inviando un messaggio chiaro a Mps, che nelle scorse settimane ha lanciato la sua Ops per scalare l’istituto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mediobanca accelera su Banca Generali. L’ipotesi: assemblea soci il 21 agosto

In questa notizia si parla di: banca - generali - agosto - mediobanca

Banca Generali, la parola agli azionisti - L'inestricabilità del potenziale conflitto, suscettibile di ricorrere anche in altre realtà simili, sebbene non proprio identiche, solleciterebbe misure normative de iure condendo

Nagel (Mediobanca): "Troppo diversi da MPS; l'operazione su Banca Generali crea un leader nel wealth management e valore per tutti" - Alberto Nagel, Amministratore delegato Mediobanca, ha dichiarato: "Rimaniamo fermi su una storia industriale molto forte di crescita e di distribuzione ai nostri azionisti, ed è sulla base di quella che pensiamo di convincere la maggioranza dei soci a votare, il 16 giugno, a favore dell’ops su Banca

Milleri (Delfin) e l'avvicinamento a Orcel e Nagel: appoggio ad Unicredit per Ops su Banco Bpm e a Mediobanca per Ops su Banca Generali - Delfin sostiene l'Ops di Unicredit su Banco BPM votando in assemblea a favore con il suo 2,76% e apre a Nagel su Banca Generali, segnando un cambio di rotta che sembrerebbe incrinare l'asse con Caltagirone e rimescolare gli equilibri nel risiko bancario italiano; Generali verso il si alla cessione d

#Mediobanca, utili record e corsa per l’offerta su #BancaGenerali: assemblea forse già il 21 agosto e ops a fine mese Vai su X

In una lettera firmata da Nagel e Pagliaro, Mediobanca avrebbe chiesto a Generali di decidere entro la prossima settimana sul potenziale accordo di distribuzione tra le parti in vista del possibile esito dell'offerta lanciata su Banca Generali Vai su Facebook

Mediobanca, utili record e corsa per l’offerta su Banca Generali: assemblea forse già il 21 agosto e ops a fine mese; Mediobanca verso anticipo al 21 agosto dell'assemblea su Banca Generali; Mediobanca scrive a Trieste su Banca Generali: «Accordo da trovare entro il 6 agosto».

Mediobanca accelera su Banca Generali. L’ipotesi: assemblea soci il 21 agosto - E, con una mossa a sorpresa, ieri ha annunciato che potrebbe arrivare una convocazione per il 21 agosto dell’assemblea straordin ... Riporta quotidiano.net

Mediobanca anticipa l’assemblea su Banca Generali al 21 agosto per fermare Mps. Conti in salute (ma alcuni banchieri lasciano) - Se Generali darà il via libera agli accordi distributivi, Mediobanca potrà anticipare l’assemblea per il via libera all’offerta su Banca Generali. Secondo msn.com