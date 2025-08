Medico scomparso il corpo di Antonio Blaganò ritrovato in un canneto

Il corpo di Antonio Blaganò, il medico di 67 anni scomparso il 24 luglio, è stato ritrovato senza vita. La macabra scoperta è avvenuta a San Mango D’Aquino, in un canneto lungo le rive del fiume Savuto. Il ritrovamento segna la fine di giorni di angoscia e incertezza per i familiari. L’uomo aveva lasciato, in anticipo e senza dare spiegazioni, il suo turno di guardia medica nel comune di Nocera Terinese. Le autoritĂ competenti hanno avviato tutte le procedure necessarie. L’obiettivo è fare piena luce sulle cause del decesso. L’identificazione del corpo e i primi accertamenti. Le forze dell’ordine hanno identificato il cadavere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Medico scomparso, il corpo di Antonio Blaganò ritrovato in un canneto

