medicina il virus west nile nelle zanzare

Dopo i casi di Dengue a Budrio e di Chikungunya a Bentivoglio, spunta anche la West Nile a Medicina. Per ora non nelle persone, però, bensì nelle zanzare. La Regione Emilia-Romagna, infatti, ha comunicato ai Comuni della Bassa Romagna (confinanti con Medicina) che, "a seguito della sorveglianza veterinaria attivata nell’ambito del piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, c’è stato un riscontro di positività al West Nile virus in campioni di zanzare catturate nel territorio di Medicina, confinante con la Bassa Romagna". Questo fa "attivare anche per la provincia di Ravenna gli interventi di controllo del vettore". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

