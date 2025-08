Medicina | 495 domande Il direttore Stella | | Oltre ogni aspettativa Città e prof attirano

Sono 495 le domande per 180 posti: il corso di laurea in Medicina dell’ UniversitĂ di Bologna del campus di Forlì affronta il primo anno senza numero chiuso con una richiesta al di lĂ di ogni aspettativa. L’ abolizione del test d’ingresso cambia le regole del gioco, ma non elimina il limite: l’accesso resta, nei fatti, regolato da un semestre iniziale che funzionerĂ da filtro. "Non mi sarei mai aspettato un gradimento simile – dichiara il direttore del corso forlivese Franco Stella –. La cittĂ attira moltissimo: il Campus è bello e il corso offre tante possibilitĂ agli studenti. Tutto questo è merito di un corpo docente di qualitĂ , del lavoro del personale amministrativo e del territorio che ci ha aiutato a crescere". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Medicina: 495 domande. Il direttore Stella:: "Oltre ogni aspettativa. CittĂ e prof attirano"

