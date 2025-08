Medici introvabili? Ora il Veneto li cerca all’estero con titolo non riconosciuto L’ira dei sindacati

Per essere assunti come medici in Veneto non serve avere il titolo di studio italiano: basta essere specialisti con un titolo estero, e non serve neanche che sia stato riconosciuto. È la nuova misura straordinaria che la Giunta regionale ha approvato per far fronte alla crisi nera del personale, che nel solo Veneto vede il vuoto di 3.500 medici rispetto alle necessità : «La situazione si sta aggravando». Al contempo, però, il tentativo è anche quello di «superare progressivamente» il fenomeno dei gettonisti, cioè dei medici che vengono chiamati per coprire turni di lavoro scoperti. Il bando di assunzione: chi può fare domanda. 🔗 Leggi su Open.online

