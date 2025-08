MediaWorld e Unieuro in mano ai cinesi di Jdcom che fine fanno i lavoratori italiani

Jd.com ha comprato Mediaworld, anzi ha fatto di più. Il colosso digitale cinese in una sola mossa ha acquistato Ceconomy, la holding tedesca che controlla MediaWorld, MediaMarkt e Saturn. L’offerta di 2,2 miliardi di euro è arrivata martedì 30 luglio, per un totale di 4,60 euro per azione (circa il 23%). L’acquisizione non è solo una mossa di mercato, secondo diversi esperti si tratta dell’ ingresso cinese nel mercato europeo. L’operazione coinvolte oltre mille punti ventida e circa 50mila dipendenti, anche in Italia. Cos’è Jd.com. Jd.com è una società con un modello di business particolare: controlla direttamente la catena di distribuzione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - MediaWorld e Unieuro in mano ai cinesi di Jd.com, che fine fanno i lavoratori italiani

