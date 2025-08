Media | Nuovi attacchi dell' esercito israeliano su Gaza 10 palestinesi uccisi | Hamas | Negoziati solo quando sarà cessata la fame

Witkoff incontra Netanyahu a Gerusalemme. Tajani: "Accoglieremo 50 palestinesi, disposta una spesa di 5 milioni di euro".

Media, Trump vuole trasferire 1 milione di palestinesi in Libia - L'amministrazione Trump sta lavorando a un piano per trasferire in maniera permanente fino a 1 milione di palestinesi dalla Striscia di Gaza alla Libia.

Media: "Trump vuole trasferire un milione di palestinesi in Libia" | Nuovi bombardamenti dell'Idf su Gaza - L'Onu: "L'escalation a Gaza equivale a pulizia etnica". Il premier del Qatar: "I bombardamenti dell'Idf ostacolano le trattative per la tregua"

Pesante offensiva a Gaza, 115 morti in 24 ore: è strage di bambini. Media: “Trump vuole trasferire 1 milione di palestinesi in Libia” - Roma, 17 maggio 2025 – Mentre è in atto una pesantissima offensiva israeliana in diverse zone della Striscia – 115 i morti, di cui 45 bambini, nell’ultime 24 ore – Trump starebbe lavorando a un  piano per trasferire in modo permanente un milione di palestinesi  alla Libia.

Media: 42 palestinesi sono rimasti uccisi ieri in diversi attacchi israeliani - Dopo tre giorni di blackout totale, la connessione internet è stata ripristinata in tutta la Striscia di Gaza; Guerra Medioriente, media: possibile accordo a Doha in 24 ore. Gaza, Idf: distrutto tunnel.

Media, attacchi Idf su Gaza, 10 palestinesi uccisi dall'alba - Almeno 10 palestinesi sono stati uccisi dall'alba di oggi negli attacchi dell'Esercito israeliano (Idf) su Gaza, affermano fonti ospedaliere nella Striscia ad Al Jazeera. Scrive ansa.it

Media, attacco aereo e terrestre dell'Idf a Deir al-Balah. Fonti mediche, 19 palestinesi morti di fame in 24 ore - Le forze israeliane hanno lanciato un assalto aereo e terrestre alla città di Deir al- Riporta ansa.it