Mazzeo accolto dal sindaco dopo la missione a Gaza | Grato per il supporto ora presenterò denuncia per sequestro di persona

Grande accoglienza al Comune per Antonio Mazzeo, giornalista e attivista messinese rientrato in Italia dopo esser stato fermato dalle forze militari israeliane durante una missione umanitaria. Mazzeo infatti era salito a bordo dell'Handala, imbarcazione della Freedom Flotilla Coalition partita da. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Bruxelles: sindaci della Toscana in missione al Parlamento europeo. Guidati da Mazzeo - "Avvicinare l'Europa sui nostri territori". E' questa la missione di oltre venti sindaci toscani volati a Bruxelles per la due giorni di sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni al Parlamento europeo, che ha visto la partecipazione di una delegazione di primi cittadini al fianco del presidente del Consiglio regionale regionale della Toscana, Antonio Mazzeo L'articolo Bruxelles: sindaci della Toscana in missione al Parlamento europeo.

