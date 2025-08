L’Inter si sta ritrovando in una situazione molto complicata per l’operazione Lookman: si è creato un vero e proprio caos, cambia di nuovo tutto. L’ Inter vuole Ademola Lookman e Ademola Lookman vuole l’Inter, ma bisogna fare i conti con l’Atalanta che sta facendo muro. Il club bergamasco ha nuovamente cambiato le carte in tavola, creando un vero e proprio caos. Con il giocatore che, dal canto suo, ha preso una posizione netta. Ecco come sta cambiando di nuovo tutto. (LaPresse) – Tvplay.it L’Inter ha presentato per Ademola Lookman un’offerta da 42 milioni di euro piĂą 3 milioni di bonus all’Atalanta che però nelle ultime ore ha chiuso la porta. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Mazzata Inter, cambia ancora tutto per Lookman: nerazzurri con le spalle al muro