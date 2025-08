Maxi-retata in stazione | denunce fogli di via droga ed espulsioni

In poche ore sono stati emessi 6 fogli di via obbligatori, 5 avvisi orali di pubblica sicurezza, 5 espulsioni ovvero ordini di allontanamento dal territorio nazionale, 5 Dacur (divieti di accesso ai pubblici esercizi): e ancora sequestri di droga, perquisizioni, denunce, controlli incrociati alle. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: denunce - fogli - droga - espulsioni

Maxi-retata in stazione: denunce, fogli di via, droga ed espulsioni; Poggio: occupazione abusiva, droga, minacce ai Cc. Nuovi guai per due marocchini già espulsi; Ventimiglia, blitz della Polizia negli stabili dismessi: droga e merce falsa, quattro denunciati.

Controlli straordinari a Brescia: denunce, sequestri ed espulsioni - Intensificata la sorveglianza nella zona della Stazione Ferroviaria e nel centro città. Segnala quibrescia.it

Sette arresti e quattro denunce per droga al Kappa Futurfestival - Sette arresti e quattro denunce per droga al Kappa Futurfestival Sequestrate centinaia di pasticche, spinelli e dosi di vari sostanze 06:50 Tgr Piemonte web ... Si legge su rainews.it