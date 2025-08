Se Massimiliano Allegri intravede del potenziale, non si tira indietro nell'esplorarlo. La lista delle giovani promesse lanciate dall'ex allenatore della Juventus è ricca di nomi che poi si sono affermati (spesso altrove): da Fabio Miretti a Dean Huijsen, passando per l'attuale stella bianconera Kenan Yildiz. E ieri, contro i Perth Glory, Allegri non ha esitato a schierare titolare il classe 2008 Christian Comotto. Il centrocampista, nato nelle giovanili del Perugia e sbarcato al Milan nel 2020, ha ben sfruttato i minuti concessi nella tournée. Nell'ultima partita ha giocato dal primo minuto davanti alla difesa, mostrando sicurezza e personalità: la stessa esibita nell'eseguire - e segnare - con il cucchiaio il calcio di rigore del provvisorio 4-0. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Max lancia Comotto ma andrà in prestito