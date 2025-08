Mauro Corona parole di pace su Gaza | I bambini non hanno colpe per il 7 ottobre la Palestina deve avere la propria terra

Mauro Corona era l'attesissimo ospite di Parole in Vetta, il primo festival della montagna del Friuli Venezia Giulia, che si tiene a Sappada in provincia di Udine.Ieri, giovedì 31 luglio, l'ertano davanti a 350 persone ha regalato «un’ora intensa, vera, emozionante», si legge sui canali social. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: mauro - corona - parole - pace

Mauro Corona invita Roberto Saviano a Erto: «Venga qui, ogni tanto c'è bisogno di un ritiro» - Come mai "È sempre Cartabianca" martedì 6 maggio non era andato in onda? Il vero motivo l'ha svelato, in apertura di puntata, la conduttrice Bianca Berlinguer.

Mauro Corona invita Roberto Saviano a Erto: «Venga qui, ogni tanto c'è bisogno di un ritiro» - Come mai "È sempre Cartabianca" martedì 6 maggio non era andato in onda? Il vero motivo l'ha svelato, in apertura di puntata, la conduttrice Bianca Berlinguer.

Sorpresa dopo 30 anni: "Il soffio del gallo forcello" il primo libro di Mauro Corona ripubblicato in versione da collezione - «Il soffio del gallo forcello, il primo tentativo letterario del 1994, pubblicato dal Circolo Culturale Menocchio.

Iva Zanicchi e il concerto in Russia: "Ero consapevole di andare nel paese che ha dichiarato guerra all'Ucraina ma penso che la musica è pace e amore"... Vai su Facebook

Mauro Corona, parole di pace su Gaza: «I bambini non hanno colpe per il 7 ottobre, la Palestina deve avere la propria terra»; Mauro Corona, parole forti sulle guerre: «L'uomo non vuole stare in pace, dove è nato Cristo 2000 anni che si ammazzano»; Wanda Nara vuole fare pace con Mauro Icardi: Gli ho fatto una promessa, può contare su di me.

Mauro Corona: “Mi sveglio con questa voglia matta di avere paura” - Il racconto del noto scrittore, alpinista e volto tv Mauro Corona: l'adrenalina, la paura necessaria e le ultime imprese. newsmondo.it scrive

Mauro Corona: «Lavoro per non spararmi. L’alcol è il demonio, ma ... - L'essenza della sua personalità è racchiusa nelle parole scelte per l'epitafio, che lui stesso ha scritto: « Qui giace Mauro Corona, uomo iniquo e perverso. Scrive leggo.it