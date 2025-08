Maurizio Lastrico in scena a Mont’Alfonso sotto le stelle

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 1 agosto 2025 - Un concentrato di rime dantesche, ironia e divertimento. Maurizio Lastrico, ovviamente. L’attore e stand up comedian sarĂ in scena sabato 2 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) con il nuovo, esilarante, spettacolo “Sul lastrico”, nell’ambito del festival Mont’Alfonso sotto le stelle 2025. Chiunque conosca Maurizio Lastrico associa i suoi spettacoli alle rime dantesche, con le quali ha conquistato il pubblico per ironia e divertimento, raccontando la sua vita, le gioie e le sfighe, nelle quali ci si può riscontrare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maurizio Lastrico in scena a Mont’Alfonso sotto le stelle

MONT'ALFONSO SOTTO LE STELLE, SESTA EDIZIONE. SI COMINCIA IN PIAZZA CON STEFANO MASSINI CHE RACCONTA ARIOSTO. FRA GLI EVENTI DELLA SETTIMANA ANCHEIL CONCERTO "BUON COMPLEANNO IVAN!" CON IL FILIPPO GRAZIAN Vai su Facebook

