Maturità quando l’eccellenza scolastica non basta Studentessa modello ricorre al TAR contro il voto 76 100 ma i giudici confermano l’insindacabilità delle commissioni | Curriculum non garantisce voto alto SENTENZA

Cinquantaquattro crediti su sessanta, una media scolastica tra otto e nove, un percorso di studi definito "di pregio" dai docenti. Eppure, davanti alla commissione d'esame, tutto questo si è trasformato in un 76100 che ha fatto gridare all'ingiustizia una studentessa di un liceo scientifico in provincia di Latina. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha però respinto il suo ricorso, stabilendo un principio chiaro: il curriculum scolastico non può diventare una garanzia automatica di successo all'esame di Stato. L'articolo MaturitĂ , quando l’eccellenza scolastica non basta. Studentessa modello ricorre al TAR contro il voto 76100, ma i giudici confermano l’insindacabilitĂ delle commissioni: “Curriculum non garantisce voto alto”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

