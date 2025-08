Matteo Salvini a Cervia | Mentre arrivavo qui in bici la gente mi fermava per chiedere più sicurezza

Cervia (Ravenna), 1 agosto 2025 – A inaugurare la Festa della Lega - che si sta svolgendo in questi giorni a Cervia sotto la Torre San Michele – è arrivato il ministro, nonchĂ© segretario federale della Lega, Matteo Salvini. Tanta gente ad accoglierlo; lui che arriva in sella a una bicicletta e poi selfie e abbracci con i presenti prima di salire sul palco dove a introdurlo c'erano l'onorevole Jacopo Morrone e Daniele Capezzone per l'intervista. Tanti i temi toccati: sicurezza, immigrazione, dazi, Unione Europea, processo Open Arms. Diversi i cavalli di battaglia della Lega ripetuti anche a Cervia.

