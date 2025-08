Matteo Ricci incassa l’ok di Conte ma per l’eurodeputato è dura uscire dall’inchiesta

Pesaro, 1 agosto 2025 – Giuseppe Conte scioglie la riserva e si fida di quanto riferito da Ricci, dopo l’interrogatorio, a favor di telecamere. Tuttavia, la spada di Damocle dell’inchiesta potrebbe accompagnare l’eurodeputato per tutta la durata della campagna elettorale. Ma al leader dei Cinque Stelle è bastato sapere che Ricci ha risposto alle domande degli inquirenti. Sapere (come ha tenuto a precisare il candidato Dem ai giornalisti) che ha dato anche un “contributo ulteriore”, è stata la ciliegina sulla torta. Conte, tuttavia, in quella stanza al secondo piano della caserma della Finanza in via Gagarin non c’era, e quanto detto tra quelle mura è coperto da segreto istruttorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matteo Ricci incassa l’ok di Conte, ma per l’eurodeputato è dura uscire dall’inchiesta

In questa notizia si parla di: ricci - conte - eurodeputato - inchiesta

La sinistra è nei guai pure nelle Marche. Conte avvisa il Pd e dà l'ultimatum a Ricci: "Valutiamo..." - Dopo Milano, la nuova tegola per il Partito Democratico e il centrosinistra arriva dalle Marche. Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro e in pista per la presidenza della Regione, è stato raggiunto da un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta sull'affidamento di alcuni lavori pubblici.

Ricci, l’ora della verità : faccia a faccia col pm. Conte: “Vediamo cosa dice” - Pesaro, 30 luglio 2025 – “Non vedo l’ora”. Così aveva promesso Matteo Ricci ai suoi oltre mille sostenitori in Baia Flaminia.

Avviso di garanzia per Ricci, candidato del centrosinistra nelle Marche. «Indagine su lavori pubblici quando era sindaco». Conte: chiarisca per una campagna serena - L'ex sindaco di Pesaro: «Non mi sono mai occupato di affidamenti pubblici di lavori, mi sono sempre fidato dei miei dirigenti»

“Non ci sono ragioni per chiedere un passo indietro a Matteo Ricci”, così Giuseppe Conte assicura il sostegno dei 5 Stelle all’eurodeputato Pd alle regionali nelle Marche: un via libera condizionato all’appoggio del Pd a Roberto Fico in Campania Vai su X

L’eurodeputato Pd Matteo Ricci, candidato come presidente della Regione Marche, ha ottimi sondaggi e il sostegno di tutti i partiti di opposizione, tranne Azione. Ma da ieri è indagato nell’inchiesta battezzata “Affidopoli”, nata un anno fa e legata all’epoca in c Vai su Facebook

Caso Marche, Conte: Ok a candidatura Ricci, ma no alleanza organica con Pd; Matteo Ricci incassa l’ok di Conte, ma per l’eurodeputato è dura uscire dall’inchiesta; Marche, Conte sull’interrogatorio di Ricci: “Se non risponde è un problema? A buon….

Conte, le condizioni al Pd. «Via libera a Ricci ma no a patti organici» - Il presidente cinquestelle — nella conferenza stampa convocata nella ... Da informazione.it

Marche, Conte sull’interrogatorio di Ricci: “Se non risponde è un problema? A buon intenditor…” - Il presidente del M5s alla vigilia del faccia a faccia del candidato finito sotto inchiesta per concorso in corruzione: "Vediamo l’atteggiamento. Riporta ilfattoquotidiano.it