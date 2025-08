Matteo Materazzi malato di Sla

Matteo Materazzi, fratello di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter del Triplete e campione del mondo con l’Italia nel 2006, ha contratto “una rara forma di Sla “. Ad annunciarlo è stata la moglie, Maura Soldati, che ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma ‘gofundme’. “Molti di voi forse non sono ancora a conoscenza del fatto che a mio marito, Matteo Materazzi, è stata diagnosticata una rara forma di Sla a settembre 2024. Al momento Matteo – scrive Soldati – non cammina più e muove solo le mani e inizia ad avere difficoltà respiratorie”. “Questa malattia lascia poche speranze, ma una piccola luce all’orizzonte c’è. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Matteo Materazzi malato di Sla

