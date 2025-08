Matteo Materazzi | Il mostro della Sla e la speranza nella ricerca Ma non so se l’operazione sarà risolutiva

Milano – “È un momento difficile per me, ma è proprio in momenti così che bisogna riflettere e soprattutto agire con lucidità”. Matteo Materazzi parla attraverso un post sui social per la prima volta dall’annuncio della moglie: il procuratore di calcio, fratello maggiore di Marco Materazzi, è affetto da una forma di Sla particolarmente aggressiva”. Questo il suo racconto: “La raccolta fondi lanciata da mia moglie non è stata pensata solo per salvare la mia vita: nessuno può sapere se l’operazione che si tenta in questi casi sarà risolutiva. E’ un’iniziativa che abbiamo pensato perché ancor più adesso abbiamo capito quanto può essere importante la ricerca per la Sla e quanto potrà esserlo ancora di più, in futuro, se tutti faremo qualcosa di concreto per sostenere gli studi che importanti medici stanno portando avanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Matteo Materazzi: “Il mostro della Sla e la speranza nella ricerca. Ma non so se l’operazione sarà risolutiva”

