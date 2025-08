Matteo Materazzi e la Sla | Momento difficile per me devo agire con lucidità

Il fratello di Marco, dopo che la moglie ne ha rivelato la malattia, annuncia una raccolta fondi: "Non è stata pensata solo per salvare la mia vita, nessuno può sapere se l’operazione che si tenta in questi casi sarĂ risolutiva". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Matteo Materazzi e la Sla: "Momento difficile per me, devo agire con luciditĂ "

In questa notizia si parla di: matteo - materazzi - momento - difficile

Matteo Materazzi lotta contro la Sla: "Non muove piĂą le gambe". La moglie lancia una raccolta fondi - Il fratello di Marco, professione agente, sta lottando dal settembre scorso contro la malattia: raccolti circa 25mila euro in un'ora.

Matteo Materazzi in lotta con la SLA, aperta una raccolta fondi - Matteo Materazzi sta lottando contro la SLA. Come riporta l’articolo di Sportmediaset.it, il figlio di Beppe Materazzi, che allenò il Messina in serie B nella stagione 1990/1991, e fratello di Marco, campione del Mondo con l’Italia nel 2006, è stato colpito, circa un anno fa, da una rara.

Matteo Materazzi e la lotta contro la Sla. La moglie lancia una raccolta fondi: “C’è una piccola speranza” - (Adnkronos) – Matteo Materazzi, fratello dell'ex calciatore dell'Inter Marco, ha la Sla. L'agente, ex allenatore di Bari, Lazio, Piacenza e Brescia, sta lottando da settembre 2024 contro una rara forma di sclerosi laterale amiotrofica e oggi, giovedì 31 luglio, sua moglie Maura ha raccontato la storia dopo il lancio di una raccolta fondi su Gofoundme.

TUTTO IL DRAMMA E LA FORZA DI MATTEO MATERAZZI, AFFETTO DA SLA: IL SUO MESSAGGIO! https://lazionews.eu/notizie/matteo-materazzi-sla-messaggio/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #MatteoMaterazzi #SLA #malattia #raccoltafondi #t Vai su X

Una terribile notizia ha colpito il mondo del calcio e non solo. Matteo Materazzi, agente FIFA e fratello dell’ex difensore Marco, sta lottando da mesi contro la SLA La moglie Maura, su Instagram, ha raccontato il suo dramma lanciando anche una raccolta f Vai su Facebook

Matteo Materazzi rompe il silenzio: Momento difficile, la raccolta fondi può aiutare anche altri; Matteo Materazzi e la Sla: Momento difficile per me, devo agire con lucidità ; Matteo Materazzi: “Il mostro della Sla e la speranza nella ricerca. Ma non so se l’operazione sarà risolutiva”.

Matteo Materazzi rompe il silenzio: "Momento difficile, la raccolta fondi può aiutare anche altri" - È un momento difficile per me, ma è proprio in momenti così che bisogna riflettere e soprattutto agire con lucidità". Si legge su msn.com

Matteo Materazzi: “Il mostro della Sla e la speranza nella ricerca. Ma non so se l’operazione sarà risolutiva” - Il fratello maggiore di Marco Materazzi colpito da una forma rara e aggressiva di Sla causata da una mutazione genetica: “La raccolta fondi? Secondo ilgiorno.it