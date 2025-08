Ci sarebbe davvero da scomodare Roberto Vannacci con il suo ’mondo al contrario’ – se non fosse che alla robusta platea dem di Leccio, pancia valdarnese con addominali rossi privi, per via di Dna, di qualsiasi smagliatura destrorsa, il nome del generale manderebbe di traverso i tortellini al ragĂą – per annotare sul taccuino che alla festa dell’UnitĂ in Valdarno succede subito qualcosa di bizzarro. In ritardo di una ventina di minuti netti arriva stavolta lo smartissimo leader di Iv Matteo Renzi che coglie in contropiede Eugenio Giani – non esattemente uno sui cui orari puoi rimettere l’orologio – alle prese, capotavola, con il frittino misto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Matteo-Eugenio, abbraccio d’estate. Iv al voto con la ’tenda riformista’. Giani: "M5S? Sacrifici e passi in avanti"