Matrimonio rimandato per Zendaya e Tom Holland | ecco perché i due fidanzati non si sposano più per il momento

Altro che fiori d’arancio e abiti da sposa! Zendaya e Tom Holland, una delle coppie d’oro di Hollywood piĂą amate, hanno dovuto mettere in pausa i preparativi per il loro matrimonio. La colpa? Un’agenda cinematografica così fitta che nemmeno un supereroe riuscirebbe a gestire. E no, non è una speculazione. La notizia arriva direttamente da Law Roach, storico stylist e “architetto dell’immagine” della star, che ha fatto chiarezza sui tempi delle nozze piĂą attese del mondo del cinema. Tra sequel di Dune, nuovi Spider-Man e l’ adattamento dell’ Odissea firmato da Christopher Nolan, dove i due si sono ritrovati sullo stesso set, sembra che Cupido dovrĂ aspettare ancora un po’ prima di vedere questi due innamorati all’altare. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Matrimonio rimandato per Zendaya e Tom Holland: ecco perchĂ© i due fidanzati non si sposano piĂą, per il momento

