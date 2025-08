Materazzi dramma per la famiglia | il fratello Matteo ha la Sla Aperta una raccolta fondi

Materazzi, dramma per la famiglia: il fratello dell'ex Inter Marco, Matteo, ha la Sla. Aperta una raccolta fondi per garantire le cure. Un dramma personale ha colpito la famiglia Materazzi. Matteo, 49 anni, ex procuratore sportivo e fratello dell'ex difensore dell' Inter e campione del mondo Marco, sta lottando contro la sclerosi laterale amiotrofica (SLA). A rivelare la notizia è stata la moglie Maura, attraverso un appello pubblico che accompagna una raccolta fondi su GoFundMe, lanciata per sostenere le costose cure mediche necessarie a combattere la malattia. Matteo Materazzi, la diagnosi e la speranza di una cura negli USA.

Dramma in casa Materazzi: Matteo, fratello di Marco e figlio dell’allenatore Beppe, sta lottando contro la Sla A rendere nota la notizia è stata la moglie Maura, che ha raccontato la storia di Matteo in occasione del lancio della raccolta fondi aperta per soste Vai su Facebook

