Masters 1000 Toronto | polemica Davidovich Fokina sugli orari Daniel Evans risponde con ironia

Scoppia la polemica nel mondo del tennis in occasione del Masters 1000 di Toronto 2025. Al centro della discussione c’è Alejandro Davidovich Fokina, che ha espresso forte disappunto sui social per l’orario del suo match contro Jakub Mensik, valido per il terzo turno del torneo. La partita è in programma alle 11 del mattino ora locale (le 17 in Italia), un orario che secondo il tennista spagnolo non rispetterebbe le esigenze degli atleti. “Voglio condividere la mia delusione e frustrazione con l’ATP. Tutti i match iniziano alle 12:30, tranne il nostro, fissato per le 11”, ha scritto Davidovich Fokina. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Masters 1000 Toronto: polemica Davidovich Fokina sugli orari, Daniel Evans risponde con ironia

Alejandro Davidovich Fokina si lamenta per l’orario del suo match a Toronto, ma la risposta di Daniel Evans è una stoccata senza filtri. Una polemica esplosiva che accende il torneo prima ancora che inizi la partita. ? Vai su Facebook

