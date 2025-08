Marvel ignora il seguito del successo da 1,3 miliardi dell’mcu

Il panorama cinematografico Marvel attualmente mostra una certa cautela nello sviluppo di sequel o spin-off legati a film di grande successo come Deadpool & Wolverine. Nonostante il notevole risultato al botteghino, le recenti informazioni indicano che la casa di produzione non ha ancora avviato ufficialmente progetti collegati ai personaggi interpretati da Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Questa situazione riflette una strategia più prudente, volta a ottimizzare i risultati senza sovraccaricare il mercato con troppe uscite contemporaneamente. ultima novità sul futuro di deadpool e wolverine. nessuna conferma di un sequel imminente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Marvel ignora il seguito del successo da 1,3 miliardi dell’mcu

