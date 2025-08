Maripan | Ecco il nuovo Toro di Baroni gli obiettivi del club e la nuova identità della squadra Ai giovani che abbiamo dico questo…

Le parole di Guillermo Maripan, leader della difesa del Torino sul rapporto con Baroni e le richieste del tecnico È il perno della difesa, il leader silenzioso su cui Marco Baroni vuole costruire il suo nuovo Torino. A 31 anni, Guillermo Maripán è la certezza da cui ripartire per una stagione ambiziosa. Con la sua . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Maripan: «Ecco il nuovo Toro di Baroni, gli obiettivi del club e la nuova identità della squadra. Ai giovani che abbiamo dico questo…»

Doppia amichevole internazionale per il Toro! Il Torino affronterà il Monaco – qualificato alla prossima Champions League ? – in due test estivi: Questa sera alle ore 18 Giovedì 31 luglio alle ore 10:30 Centro Sportivo di La Turbie

