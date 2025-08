Maria De Filippi impresa senza precedenti | il Fisco le restituisce 300mila euro

Non solo Temptation Island, C’è Posta Per Te o Uomini & Donne, tutta la vita di Maria De Filippi sembra un reality denso di colpi di scena. E così anche l’Agenzia delle Entrate è costretta a “chiudere la busta” e tornarsene a casa mestamente, con le pive nel sacco. L’erario, infatti, è stato costretto a far marcia indietro e riconoscere l’errore di una cartella esattoriale inviata alla Fascino PGT srl, societĂ controllata dalla conduttrice televisive insieme a RTI del gruppo Mediaset-MFE. L’Agenzia delle Entrate ha dovuto così restituire ben 295.319 euro giĂ pagati dopo aver ricevuto la cartella relativa al modello 770 dell’anno 2021. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Maria De Filippi, impresa senza precedenti: il Fisco le restituisce 300mila euro

