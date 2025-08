Mare Adriatico analisi di Arpae ok | tutta la Riviera Romagnola è balneabile

Dopo gli stop ai bagni di ieri in alcune zone della costa, venerd√¨ (1 agosto) tutta la Riviera emiliano-romagnola √® balneabile. Lo annuncia Arpae, dopo che i risultati dei campionamenti aggiuntivi hanno sancito il rientro nella norma dei sei punti (sui 98 monitorati) che mercoled√¨ e ieri erano. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Cattivo odore su tutta la costa da Rimini a Ravenna: in corso controlli di Arpae e Vigili del fuoco - Costa invasa dal cattivo odore: è quanto sta succedendo nella serata di martedì. Segnalazioni di odori acri molto forti - alcuni dicono di plastica o gomma bruciata, altri di combustibile - si sono susseguite per tutta la serata in particolare nella zona di Cervia, Pinarella e Milano Marittima.

Caldo sulla riviera dell'Emilia Romagna grazie ai venti di caduta di Garbino, ecco i valori pi√Ļ alti alle ore 15:15: +36.2 gradi a Rimini +35.8 gradi a Punta Marina +35.6 gradi a Riccione +35.2 gradi a San Giovanni in Marignano. Caldo anche tra bassa modenes Vai su Facebook

