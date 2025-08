Marche Schlein | ‘tutti con Ricci possiamo vincere’

“Quella delle Marche è una sfida decisiva, la possiamo vincere, siamo tutti a supporto di Matteo Ricci che ha già dimostrato una grande capacità amministrativa da sindaco di Pesaro, tenendo insieme una coalizione plurale dove ogni forza mette la sua competenza e la sua passione. Ricci è stato un grande sindaco siamo sicuri possa essere un. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Marche, Schlein: ‘tutti con Ricci, possiamo vincere’

Case e ospedali di comunità nelle Marche: i costi schizzati alle stelle, impennata di 30 milioni. Tutti i rincari - ANCONA Tra il dire e il fare ci passano 30,6 milioni di euro. Quelli che sono dovuti arrivare in corsa per portare avanti i progetti del Pnrr Salute ed evitare di perdere il cospicuo pacchetto di.

Leone XIV, da San Severino Marche la cugina di Prevost a Tgcom24: "Non è cosa di tutti i giorni avere un Papa in famiglia" - Carmen Prevost Nivea, nata in Perù, è arrivata in Italia nel 2015: "Quando ero a Lima provavo a mettermi in contatto con Robert per mostrargli il nostro albero genealogico.

ELEZIONI REGIONALI - FABRIANO - "Il civismo la via per riportare cittadini e giovani alla politica: Marche sono pronte" Giacomo Guida, candidato di Progetto Marche, lista civica a sostegno di Matteo Ricci presidente per il centrosinistra alle prossime elezioni r Vai su Facebook

