Marche Schlein | sfida decisiva possiamo vincere tutti con Ricci

Roma, 1 ago. (askanews) – “Quella delle Marche è una sfida decisiva, la possiamo vincere, siamo tutti a supporto di Matteo Ricci che ha già dimostrato una grande capacità amministrativa da sindaco di Pesaro, tenendo insieme una coalizione plurale dove ogni forza mette la sua competenza e la sua passione. Ricci è stato un grande sindaco siamo sicuri possa essere un grande presidente di regione”. Lo ha detto Elly Schlein nel corso di un evento elettorale nelle Marche. “Lo sosteniamo con una campagna che vuole mettere a nudo il fallimento della destra soprattuto sulla sanità pubblica – ha aggiunto la segretaria del Pd – Acquaroli come Meloni non ha a cuore la sanità pubblica, la stanno smantellando silenziosamente, il governo nazionale taglia risorse, diventa una sanità a misura del portafoglio delle persone”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Elezioni Marche, Renzi è con Ricci. E ‘Mastro’ corre. Attacchi a Baldelli sul caro-pedaggi - Ancona, 6 luglio 2025 – Il soldato Mastro c’è. Non si potrà schierare nelle prime linee del Pd, ma sarà lui a guidare la pattuglia di Matteo Ricci, ovvero la lista del presidente per le prossime elezioni regionali.

Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco del Pd e candidato alle regionali delle Marche: «Amareggiato, ma tranquillo» - Il candidato governatore del centrosinistra Matteo Ricci ha ricevuto un avviso di garanzia. Lo ha confermato lui stesso con un post sui social.

La sinistra è nei guai pure nelle Marche. Conte avvisa il Pd e dà l'ultimatum a Ricci: "Valutiamo..." - Dopo Milano, la nuova tegola per il Partito Democratico e il centrosinistra arriva dalle Marche. Matteo Ricci, già sindaco di Pesaro e in pista per la presidenza della Regione, è stato raggiunto da un avviso di garanzia nell'ambito di un'inchiesta sull'affidamento di alcuni lavori pubblici.

