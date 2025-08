Marche | Ricci ' Salvini metta soldi su ferrovia non li dirotti su ponte'

Roma, 1 ago. (Adnkronos) - “Dove sono finiti i 2 miliardi destinati alle Marche dal Governo Draghi per il potenziamento della Ferrovia Adriatica? Non vi consentiremo di commettere il più grande furto della storia nei confronti delle nostra regione”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd e candidato alla presidenza della Regione Marche. “Se si vuole fare l'Alta Velocità noi siamo d'accordo. Si faccia il lotto Marche Nord come previsto, che è già un arretramento. Perché in tre anni il governo non ha messo neanche un euro in più? Basta fuffa elettorale! Non vi consentiremo di prendere in giro i marchigiani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

