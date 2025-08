Marche Ascoli Piceno | ecco i ‘borghi tra i calanchi’

Tre borghi, un’unica visione per il futuro del Piceno. Cossignano, Castignano e Rotella uniscono forze, risorse e progettualità in un’alleanza strategica che punta alla valorizzazione condivisa del territorio. Il progetto congiunto “I Borghi tra i calanchi” è risultato tra i vincitori del bando regionale “ Borgo Accogliente ”, promosso dalla Regione Marche per sostenere la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile e il rilancio dei piccoli centri storici. Con un finanziamento complessivo di 1 milione di euro, l’iniziativa vede Cossignano come Comune capofila, alla guida di un percorso integrato che mette a sistema le identità locali, le energie delle comunità e le competenze istituzionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, Ascoli Piceno: ecco i ‘borghi tra i calanchi’

In questa notizia si parla di: borghi - marche - piceno - calanchi

Marche, si è aperto oggi il bando dei borghi per 7 milioni di euro - Apre oggi il bando FESR da 7 milioni di euro con cui la Regione Marche intende incentivare la creazione di sistemi integrati di accoglienza nei borghi e nei centri storici delle Marche (Asse 1 – OS 1.

Internet ultra veloce arriva nelle Marche: ecco in quali Comuni e piccoli borghi - Ancona, 25 giugno 2025 – Completato il Piano Banda Ultra Larga nelle Marche. L'annuncio oggi, durante la conferenza che si è tenuta a Palazzo Raffaello (Ancona) a cui hanno partecipato, tra gli altri, l'assessore regionale alla Digitalizzazione Andrea Maria Antonini, l'amministratore delegato di Open Fiber Giuseppe Gola e l'ad di Infratel Italia Pietro Piccinetti.

Il governatore Acquaroli: "Mare, borghi e colline: una regione al plurale. C’è voglia di Marche" - Dal turismo all’informazione locale, passando per lo Sferisterio e le sfide a livello di infrastrutture.

“I Borghi tra i calanchi”: Cossignano, Castignano e Rotella insieme per valorizzare il cuore del piceno https://regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/112295/I-Borghi-tra-i-calanchi-Cossignano-Castignano-e-Rotella-insieme-per-valorizzare-il-cuore-del-piceno Vai su X

Tre borghi, un’unica visione per il futuro del Piceno. Cossignano, Castignano e Rotella uniscono forze, risorse e progettualità in un’alleanza strategica che punta alla valorizzazione condivisa del territorio. Il progetto congiunto “I Borghi tra i calanchi” è risultato Vai su Facebook

“I Borghi tra i calanchi”: Cossignano, Castignano e Rotella insieme per valorizzare il cuore del piceno; CON IL TRA BORGHI E CALANCHI - RIPATRANSONE; FAI tra borghi e calanchi vanno alla scoperta del Belvedere del Piceno: Ripatransone.

“I Borghi tra i calanchi”: Cossignano, Castignano e Rotella insieme per valorizzare il cuore del Piceno - Cossignano, Castignano e Rotella uniscono forze, risorse e progettualità in un’alleanza strategica ... Come scrive picenonews24.it

Radici autentiche, il progetto che rilancia i borghi - Si chiama "Radici autentiche" il progetto che unisce in un'unica visione di rilancio tre borghi dell'entroterra fermano - msn.com scrive