Manlio Messina lascia Fratelli d' Italia | Valuterò se proseguire il mandato

“Comunico la mia decisione di lasciare il partito Fratelli d’Italia e di rassegnare le dimissioni dal gruppo parlamentare. Non aderirò ad altri partiti, nĂ© ora nĂ© in futuro”. A dirlo è Manlio Messina, deputato catanese ed ex assessore regionale al Turismo della Regione Siciliana, che pochi mesi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it