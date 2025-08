Mancini e Iervolino quarti alle Universiadi | doppia vita tra beach volley e volley indoor

Beach volley e pallavolo A2A3: Filippo Mancini e Riccardo Iervolino protagonisti a Swim Zone! Hanno rappresentato l’Italia alle Universiadi in Germania, sfiorando la medaglia. Sono tra i volti piĂą interessanti del beach volley italiano nella stagione estiva e protagonisti anche nel campionato indoor tra Serie A2 e Serie A3 di pallavolo.? Nella nuova puntata di Beach Zone, condotta da Simona Bastiani ed Enrico Spada, ospiti Filippo Mancini e Riccardo Iervolino, impegnati in questi giorni nella tappa Gold di Modica del Campionato Italiano Assoluto di beach volley: Mancini farĂ coppia con Matteo Orioli, Iervolino con Manuel Alfieri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mancini e Iervolino quarti alle Universiadi: doppia vita tra beach volley e volley indoor

Orgogliosi di te Cresciuto ad Arena Beach, dove ancora oggi si allena con la maglia azzurra, Riccardo Iervolino ha concluso al quarto posto l’Universiade 2025 di beach volley per in coppia con Filippo Mancini. Gli azzurrini hanno ceduto, nella finale 3°-4° p Vai su Facebook

UNIVERSIADI BEACH VOLLEY Riccardo Iervolino e Filippo Mancini cedono 2-0 (22-20, 21-18) alla coppia francese Chouik/Gardoque e chiudono al quarto posto ? LA NOTIZIA: https://federvolley.it/node/131440 Vai su X

