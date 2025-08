Mamoud Diane ucciso per strada a Torino in Barriera di Milano | undici persone indagate dalla procura

A quasi tre mesi dalla rissa in via Monte Rosa a Torino dopo la quale è stato ucciso Mamoud Diane, 19 anni, undici persone risultano indagate per questo episodio violento. Nelle scorse settimane, la procura di Torino ha chiesto per loro diverse misure restrittive, respinte dal tribunale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Martedì l’autopsia di Mamoud Diane, ucciso a maggio: Il padre: “Ora finalmente posso dirgli addio” https://lastampa.it/torino/2025/07/26/news/mamoud_diane_accoltellato_autopsia-15247301/?ref=twhpv… @LaStampa Vai su X

