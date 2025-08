Mamoru Hosoda torna nei cinema con Scarlet ecco il trailer del film che sarà presentato a Venezia 2025

Verrà presentato alla Mostra del Cinema a fine agosto il nuovo film animato del regista di Belle e The Boy and the Beast, ecco il trailer. Arriverà nelle sale giapponesi il 21 novembre 2025 Scarlet (Hateshi naki Scarlet), il nuovo film animato diretto da Mamoru Hosoda che sarà presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025. Online è stato presentato il primo trailer del lungometraggio ambientato in un mondo fantasy spettacolare e dall'atmosfera unica. Cosa racconterà il film Scarlet Scarlet racconta la storia di una giovane principessa che vuole vendicare la morte del padre, ritrovandosi tuttavia nella Terra dei Morti, una dimensione folle dove le persone si lasciano andare compiendo saccheggi e violenza, mentre gli impotenti e i feriti diventano 'Nulla' e la loro .

