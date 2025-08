Mamma e figlia truffano l' Inps per 20 anni

Un truffa durata vent’anni. I protagonisti della vicenda sarebbero una figlia e una nipote che, per piĂş di 20 anni, avrebbero indebitamente percepito la pensione sociale di anzianitĂ della donna scomparsa nel marzo 2005. I due sono stati indagati dalla Guardia di finanza per una truffa all’Inps di 400mila euro. La coppia di furbetti aveva studiato tutto nei minimi dettagli tanto che avrebbe falsificato il documento d’identitĂ della defunta per superare i controlli antiriciclaggio. Fortunatamente una parte dell’importo è stata recuperata dall’Inps. Tutto è partito da una serie di accertamenti del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, il quale, dopo aver scoperto un meccanismo fraudolento, ha indotto la procura ad avviare un’inchiesta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mamma e figlia truffano l'Inps per 20 anni

I finanzieri del Comando provinciale di Milano hanno scoperto e denunciato madre e figlio che per anni hanno continuato a beneficiare indebitamente della pensione sociale di anzianitĂ di una parente stretta morta a marzo 2005, arrecando un danno econom Vai su Facebook

